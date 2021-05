Aichach-Friedberg

vor 16 Min.

Corona: So unterschiedlich entwickeln sich die Impfquoten im Landkreis

Plus Während immer mehr Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg vollständig gegen Corona geimpft sind, stagnieren die Erstimpfungen. Die Wartelisten leeren sich kaum.

Von Max Kramer

Im Landkreis Aichach-Friedberg stehen knapp 13.700 priorisierte Personen auf der Warteliste für eine Corona-Impfung. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt am Montag veröffentlicht hat. Demnach kommen gerade in den ersten beiden Priorisierungsgruppen immer mehr Menschen hinzu. In der Gruppe eins, zu der unter anderem über 80-Jährige zählen, warten aktuell 164 Personen auf einen Termin, gut zwölf Prozent mehr als am vergangenen Donnerstag. In Gruppe zwei sind es insgesamt 1561 Wartende - 85 mehr als am Donnerstag. Der Großteil der priorisierten Nicht-Geimpften ist in Gruppe drei zu finden: Aktuell warten hier 11.960 Personen, etwas weniger als zuletzt gemeldet (12.140). Warum geht es so langsam voran?

Themen folgen