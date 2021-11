Aichach-Friedberg

Corona: Todesfall in einer Aichacher Senioreneinrichtung

Plus Ein Mensch stirbt im Zusammenhang mit einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Aichach. Auch Schulen im Landkreis Aichach-Friedberg melden Corona-Fälle.

Von Katja Neitemeier

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg geht im Vergleich zum Sonntag zurück. Am Sonntag lag sie bei 642,1. Für Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 612,5. Damit liegt das Wittelsbacher Land immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 452,4. Der bayerische Durchschnitt ist mit 627,6 deutlich höher. Derweil wurden neue Corona-Fälle in sozialen Einrichtungen im Landkreis bekannt. Zu Corona-Ausbrüchen kommt es derzeit in einigen Seniorenheimen. Im Aichacher Heilig-Geist-Spital ist ein Mensch mit oder an Corona gestorben, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg meldet.

