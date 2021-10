Aichach-Friedberg

17:33 Uhr

Corona: Trotz steigender Inzidenz keine weiteren Einschränkungen

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land liegt weiterhin über der 100er-Marke. An drei Schulen gibt es neue Corona-Fälle.

Von Katja Neitemeier

Das Infektionsgeschehen im Wittelsbacher Land nimmt weiter an Fahrt auf. Immer mehr Menschen stecken sich wieder mit dem Virus an. Nachdem bereits am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 lag, meldet das Robert-Koch-Institut am Dienstag für den Landkreis Aichach-Friedberg einen Wert von 105,2. In den Kliniken an der Paar werden drei Patienten mit Corona behandelt. Von ihnen liegt keiner auf der Intensivstation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen