Aichach-Friedberg

vor 6 Min.

Corona: Viele Menschen im Wittelsbacher Land spenden Blut

Plus Blutspender gesucht: In vielen Landkreisen ist die Zahl der Spender in der Corona-Pandemie drastisch gesunken. Das Wittelsbacher Land ist eine Ausnahme.

Von Katja Neitemeier

Auch in der Pandemie und im Lockdown können Menschen weiterhin Blut spenden. Allerdings scheint die momentane Situation viele zu verunsichern, denn in einigen Regionen sind die Spenderzahlen eingebrochen. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist das Gegenteil passiert.

