Aichach-Friedberg

17:54 Uhr

Corona: Warum der Landkreis (fast) keine Kinder und Jugendlichen impft

Plus Das Gesundheitsministerium will, dass Landkreise 12- bis 17-Jährige quasi bedingungslos gegen Corona impfen. In Aichach-Friedberg zögern Impfärzte. Wie lange noch?

Von Max Kramer

Eigentlich lief alles wie immer: die Terminvereinbarung, das Anstehen im Impfzentrum, das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Doch es war umsonst. Stefan Immler aus Aichach musste mit zwei seiner vier Kinder, zwölf und 14 Jahre alt, unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Er wollte die beiden im Impfzentrum Dasing gegen Corona impfen lassen - aus voller Überzeugung, wie er sagt. Zum entscheidenden Piks kam es an jenem Wochenende vor zwei Wochen jedoch nicht. Der Grund: Im Impfzentrum können 12- bis 17-Jährige nur unter bestimmten Bedingungen geimpft werden. "Die Bedingungen wurden erst kurz vor den Terminen bekanntgegeben. Wir waren entsprechend überrascht, und mit uns etliche andere dort", sagt Immler. "In vielen anderen Landkreisen gibt es diese Bedingungen nicht, dort wird munter geimpft. Warum nicht auch bei uns?"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen