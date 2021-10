Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Corona: Was die Corona-Tests ab Montag im Wittelsbacher Land kosten

Auch im Testzentrum am Kreisgut in Aichach werden Corona-Tests ab Montag kostenpflichtig.

Plus Der Landkreis trifft Vorbereitungen für das Ende der kostenlosen Tests. Von der Sielenbacher Mittelschule wird ein Corona-Ausbruch gemeldet.

Von Carmen Jung

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder unter 100 gesunken. Am Donnerstag verzeichnete das Robert-Koch-Institut 94,8 Infektionen unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Zugleich meldet das Landratsamt einen Corona-Ausbruch an der Mittelschule in Sielenbach und informiert darüber, was Tests ab Montag im Wittelsbacher Land kosten werden.

