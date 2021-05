Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Corona: Wie Aichach-Friedberg vom Sorgenfall zum "Musterschüler" wurde

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg hat sich innerhalb weniger Wochen deutlich verbessert. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 16,3.

Plus Kürzlich hatte der Landkreis Aichach-Friedberg einen der höchsten Corona-Inzidenzwerte in der Region, jetzt liegt er bayernweit in den "Top 20". Wie geht das?

Von Max Kramer

Gut einen Monat ist es her, da erreichte die Corona-Pandemie im Landkreis Aichach-Friedberg ihren traurigen Höhepunkt - zumindest, wenn man dafür die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab nimmt. Am 25. April meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für das Wittelsbacher Land 226,5 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Damit hatte der Landkreis einen der höchsten Werte in der Region, er lag deutlich über dem damaligen Schnitt in Bayern (176) und Deutschland (165,6). Und heute, fünf Wochen danach? Hat sich das Wittelsbacher Land vom Sorgenfall zum Musterschüler gemausert. Der am Sonntag vom RKI vermeldete Inzidenzwert 16,3 zählt zu den niedrigsten 20 in ganz Bayern. Was ist passiert?

