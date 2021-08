Corona: Zahl positiv getesteter Patienten in Aichach-Friedberg steigt

Im Landkreis Aichach-Friedberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 74,8. Die Zahl der positiv getesteten Patienten im Aichacher Krankenhaus steigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg lag auch am Dienstag deutlich über der 50er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 74,8 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit sank die Inzidenz geringfügig im Vergleich zum Montag: Am Samstag hatte sie bei 61,9, am Sonntag bei 69,6 und am Montag bei 76,3 gelegen. Seit Sonntag gilt im Wittelsbacher Land die "3G"-Regel, nachdem der Landkreis in der vergangenen Woche dreimal nacheinander den Wert von 35 überschritten hatte. Mit den Werten von Montag und Dienstag liegt er mehr als doppelt so hoch. Weil der Landkreis drei Tage in Folge auch die Marke von 50 riss, gelten seit Dienstag strengere Regeln für private Treffen sowie private und öffentliche Veranstaltungen.

Corona: Aichach-Friedberg liegt über Bayerntrend

Der Landkreis übersteigt am Dienstag den bayernweiten Durchschnitt und liegt exakt im Bundesschnitt. Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag laut RKI bei 70,1, bundesweit bei 74,8.

In drei Nachbarlandkreisen liegen die Werte laut RKI unter denen des Wittelsbacher Landes: Pfaffenhofen an der Ilm 73,6 (76,7), Augsburg 69,2 (63,7) und Donau-Ries 63,3 (Montag: 72,2). In den übrigen Nachbarlandkreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen höher: Fürstenfeldbruck 86,9 (86,4), Landsberg 87,6 (85,9), Dachau 96,1 (94,8), Neuburg-Schrobenhausen 102,3 (104,4) und in der Stadt Augsburg 133,5 (136,2).

Vier positiv getestete Patienten werden in Kliniken an der Paar behandelt

In den Kliniken an der Paar steigt die Zahl der positiv getesteten Patienten. Am Dienstagmorgen wurden dort vier positiv getestete Patientinnen und Patienten stationär behandelt (Montag: drei). Sie alle sind im Aichacher Krankenhaus. Nach Angaben des Landratsamtes liegt niemand von ihnen auf der Intensivstation. In Friedberg gibt es derzeit keine positiv getesteten Patientinnen oder Patienten. An beiden Krankenhäusern gibt es keine Verdachtsfälle.