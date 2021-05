Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg am Wochenende weiter niedrig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt an diesem Wochenende nach wie vor deutlich unter 35. Am Sonntag traten weitere Lockerungen in Kraft.

Die Corona-Zahlen sind im Landkreis Aichach-Friedberg auch an diesem Wochenende weiter niedrig. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 16,3. Am Samstag hatte das RKI 17,8 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet.

Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land bei 11,9 gelegen. Da sie damit fünf Tage in Folge stabil unter 35 gewesen war, traten an diesem Sonntag im Wittelsbacher Land weitere Lockerungen in Kraft.

Treffen mit bis zu zehn Menschen in Aichach-Friedberg wieder erlaubt

So sind Treffen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich wieder mit maximal zehn Personen aus drei Haushalten möglich. Dabei werden Genesene, vollständig Geimpfte und unter 14-Jährige nicht mitgezählt. Bislang waren nur Zusammenkünfte mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Lockerungen auch in der Außengastronomie in Aichach-Friedberg

Die Lockerungen gelten auch in der Außengastronomie im Landkreis Aichach-Friedberg: Ein Besuch dort ist seit diesem Sonntag mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich - ohne negativen Corona-Test. Nach aktuellem Stand würden die derzeitigen Regeln erst wieder verschärft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage nacheinander den Wert von 35 überschreiten würde.

Bayernweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag nach RKI-Angaben bei 36, der bundesdeutsche Schnitt betrug 35 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

