Corona-Zahlen sind im Landkreis stabil niedrig: Wann öffnen die Biergärten?

Die Corona-Zahlen haben sich am Wochenende weiter auf niedrigem Niveau stabilisiert. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 57,9. Bereits am Sonntag sind erste Lockerungen in Kraft getreten. Noch aber ist die Frage unbeantwortet: Wann öffnen die Biergärten wieder?

Am Freitag waren es 66,1 Infektionen innerhalb von sieben Tagen unter 100.000 Landkreisbürgern. Am Samstag und Sonntag sank die Zahl auf 57,9. Der entscheidende Wert lag damit den siebten Tag unter 100. Das Landratsamt hat deshalb beim Gesundheitsministerium beantragt, dass ab Montag die Außengastronomie wieder öffnen darf.

Die Wirte im Wittelsbacher Land warten sehnsüchtig auf die Öffnung

Die Wirte im Wittelsbacher Land können es kaum noch erwarten, bis sie wieder öffnen dürfen. Patricia Hullah vom Café dahoam in Aichach ist optimistisch. Sie kündigte am Wochenende in sozialen Medien an, dass ihr Café in der Steubstraße unweit der Stadtpfarrkirche am Dienstag wieder für Gäste da sein werde. Hullah hatte erst Ende April mit einer Aktion auf die missliche Lage der Gastronomie in der Pandemie aufmerksam gemacht. Seither geben sich spärlich bekleidete Schaufensterpuppen vor ihrem Café ein Stelldichein. Die leblose Gästeschar trägt Botschaften. "Ohne Gastro sind wir nackt", ist zum Beispiel auf einer Puppe zu lesen.

Sobald die Genehmigung des Ministeriums eintreffe, werde das Landratsamt das auf ihrer Homepage veröffentlichen, versicherte die Behörde am Wochenende. Beantragt wurde außerdem auch, dass Theater, Konzerthäuser und Kinos öffnen dürfen sowie kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport unter freiem Himmel wieder möglich sein dürfen - jeweils mit Testnachweis.

Die Ausgangssperre im Landkreis Aichach-Friedberg gilt nicht mehr

Bereits seit Sonntag gilt im Landkreis Aichach-Friedberg keine Sperrstunde mehr. Es dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht mitzählen. Auch der Einzelhandel und seine Kunden haben es nun wieder leichter. Negative Schnelltests sind nun nicht mehr nötig. Geschäfte dürfen für Kunden öffnen, die vorher einen Termin gebucht haben. Auch Museen und Ausstellungen dürfen für Besucher mit vorheriger Terminbuchung öffnen.

