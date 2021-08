Corona-Zahlen steigen: Gelten in Aichach-Friedberg bald die 3G-Regeln?

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg stieg am Mittwoch die Sieben-Tage-Inzidenz auf 40,1. Bleiben die Zahlen auf diesem Niveau, drohen bald schärfere Corona-Regeln.

Nicht nur bayern- und bundesweit, sondern auch im Landkreis Aichach-Friedberg gehen die Corona-Zahlen nach oben. Am Mittwoch stieg die Inzidenz im Wittelsbacher Land laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 40,1. Am Dienstag hatte das RKI noch 32,7 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet.