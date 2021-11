Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Corona: Zahlreiche Fälle in sozialen Einrichtungen in Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg reißt das Infektionsgeschehen in Schulen und Kindertageseinrichtungen nicht ab.

Plus Die Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt am Donnerstag leicht. Besonders in Kindertageseinrichtungen gibt es viele Kontaktpersonen im Zusammenhang mit Corona-Fällen.

Von Katja Neitemeier

Für Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg von 582,9. Der Bundesdurchschnitt stieg auf 419,7. Derweil liegen die Ergebnisse der Reihentestung im Heilig-Geist-Spital in Aichach vor.

