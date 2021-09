Corona: Zum Schulstart öffnet das Testzentrum in Aichach länger

Vitolus weitet die Öffnungszeiten für Antigen-Schnelltests aus. Impftermine gibt es sowohl in Gemeinden im Kreis Aichach-Friedberg als auch in den Impfzentren.

Anlässlich des Ferienendes und des bevorstehenden Schulstarts weitet das Corona-Testzentrum im Aichacher Kreisgut am nächsten Wochenende seine Öffnungszeiten aus. Darauf weist das Landratsamt Aichach-Friedberg in einer Pressemitteilung hin. In der Woche ab 6. September, gibt es außerdem eine Reihe von Impfterminen.

Das Testzentrum in Aichach (Am Plattenberg 12) öffnet am Samstag, 11. September, und Sonntag, 12. September, über die regulären Öffnungszeiten hinaus jeweils von 14 bis 18 Uhr für Antigen-Schnelltests. Die Firma Vitolus schaltet die Terminvereinbarung am Montag, 6. September, frei. Das Anmeldeformular ist unter www.lra-aic-fdb.de/corona verlinkt. Dort findet sich auch ein Überblick über das aktuelle Testangebot im Landkreis Aichach-Friedberg.

Impftermine vor Ort

In der Woche ab Montag, 6. September, gibt es außerdem eine Reihe von Impfterminen vor Ort. Impfen ohne Anmeldung ist zu folgenden Zeiten und in folgenden Orten möglich:

Montag, 6. September, 16 bis 19 Uhr im Rathaus Sielenbach ;

16 bis 19 Uhr im Rathaus ; Dienstag, 7. September, 16 bis 19 Uhr im Rathaus Merching (nicht barrierefrei);

16 bis 19 Uhr im Rathaus (nicht barrierefrei); Mittwoch, 8. September, 16 bis 19 Uhr im Testzentrum Kühbach ;



16 bis 19 Uhr im ; Donnerstag, 9. September, 14 bis 19 Uhr in der VIKZ-Moschee, Engelschalkstraße 12-14 in Friedberg ;



14 bis 19 Uhr in der VIKZ-Moschee, Engelschalkstraße 12-14 in ; Samstag, 11. September, 14 bis 17 Uhr in Aichach , Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13, 2. OG.



An den genannten Terminen finden jeweils die Zweitimpfungen der dort im Juli durchgeführten Erstimpfungen statt. Aber auch weitere Erstimpfungen sind ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff Biontech möglich. In diesem Fall kann die Zweitimpfung in dem Zeitraum ab drei Wochen nach der Erstimpfung in den Impfzentren erfolgen. Sind die Impfpatienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter bei der Impfung anwesend sein.

Impfungen im Impfzentrum

Zu folgenden Zeiten kann man sich in der kommenden Woche ohne Impftermin in den Impfzentren impfen lassen:

Impfzentrum Dasing:

Montag, 6. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Dienstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Mittwoch, 8. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Donnerstag, 9. September, von 16 bis 19 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 16 bis 19 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Freitag, 10. September, von 16 bis 19 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 16 bis 19 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Samstag, 11. September, von 10 bis 15 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren);

von 10 bis 15 Uhr, mit (ab zwölf Jahren) und (ab 18 Jahren); Sonntag, 12. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren).

Impfzentrum Kissing:

Montag, 6. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren); Dienstag, 7. September, von 16 bis 19 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren);

von 16 bis 19 Uhr, mit (ab zwölf Jahren); Mittwoch, 8. September, von 16 bis 20 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren), Johnson & Johnson (ab 18 Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren);

von 16 bis 20 Uhr, mit (ab zwölf Jahren), (ab 18 Jahren) und Moderna (ab 18 Jahren); Donnerstag, 9. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren); Freitag, 10. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren); Samstag, 11. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren);

von 10 bis 14 Uhr, mit (ab zwölf Jahren); Sonntag, 12. September, von 10 bis 14 Uhr, mit Biontech (ab zwölf Jahren).

Sind die Impfpatientinnen und -patienten noch keine 16 Jahre alt, muss mindestens ein Sorgeberechtigter oder eine Sorgeberechtigte mit in das Impfzentrum kommen.

Um die Abläufe vor Ort zu beschleunigen, wird auch bei einer Impfung ohne Termin nach Möglichkeit um vorherige Registrierung auf www.impfzentren.bayern gebeten, ohne einen Impftermin zu vereinbaren.

Impfzentrum in Kissing schließt Ende September

Bei einer Impfung mit Biontech kann die Zweitimpfung drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung, bei einer Impfung mit Moderna vier bis sechs Wochen nach der Erstimpfung erfolgen. Das Impfzentrum Kissing ist noch bis Donnerstag, 30. September, geöffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt werden auch in Kissing Erstimpfungen möglich sein.

Ab Freitag, 1. Oktober, ist ausschließlich das Impfzentrum Dasing geöffnet, das voraussichtlich jedoch nur mit reduzierten Öffnungszeiten weiterbetrieben wird, so das Landratsamt. Wer seine Erstimpfung in Kissing erhält, kann die Zweitimpfung im Impfzentrum Dasing erhalten, sofern aufgrund des Impfintervalls keine Zweitimpfung mehr in Kissing möglich ist. Das wäre zum Beispiel bei einer Erstimpfung in Kissing mit Biontech ab 10. September der Fall. (AZ, bac)