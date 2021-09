Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Corona im Kreis Aichach-Friedberg: Inzidenz verharrt bei 73,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag genauso hoch wie am Montag. Wie die Lage in der Nachbarschaft ist.

Von Claudia Bammer

Weder gestiegen noch gesunken ist am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstagmorgen einen Wert von 73,3. Genau so hoch war am Montag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Sonntag lag die Inzidenz noch bei 77. Die Werte in Bayern (85,8) und Deutschland (81,1) liegen etwas höher. Stadt Augsburg hat die höchste Inzidenz Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise und die kreisfreie Stadt Augsburg - hat aktuell die Stadt Augsburg mit 152,5 (167,7) die höchste Inzidenz, gefolgt vom Landkreis Dachau mit 113,5 (113,8). Niedriger als diese liegen die Landkreise Augsburg mit 95,3 (100,8), Pfaffenhofen an der Ilm mit 92,9 (91,4), Fürstenfeldbruck mit 85,9 (81,4), Donau-Ries mit 75,2 (75,2), Neuburg-Schrobenhausen mit 73,7 (70,6) und Landsberg am Lech 57,8 (57,8). Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Grün. (mit kmax)

Themen folgen