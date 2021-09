Corona im Kreis: Zwei Patienten auf der Intensivstation, Inzidenz sinkt

Auf der Intensivstation am Krankenhaus Aichach werden aktuell zwei Corona-Patienten behandelt. Wie sich die Lage dort verändert und wo die Inzidenz liegt.

Am Aichacher Krankenhaus liegen aktuell zwei Corona-positiv getestete Personen auf der Intensivstation. Das geht aus aktuellen Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor. Anders als am Vortag, als nur ein Intensivpatient gemeldet wurde, ist demzufolge jedoch keine invasive Beatmung notwendig - diese Maßnahme ist bei den schwersten Fällen erforderlich. Von 16 Intensivbetten im Landkreis sind derzeit 14 belegt. In der Woche bis einschließlich Mittwoch wurden bayernweit 270 Personen wegen Corona hospitalisiert, und damit deutlich unter der maßgeblichen Marke von 1200. Die Krankenhausampel steht damit weiter auf Grün.

Krankenhaus Aichach: Zwei Covid-Patienten auf der Intensivstation

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag den Wert 71,8 - dies entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vortag (79,2). Zuletzt gab es im Wittelsbacher Land mehrere Corona-Fälle in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

Corona-Inzidenz im Umkreis von Aichach-Friedberg leicht rückläufig

Auch im Umkreis sind die Corona-Zahlen tendenziell leicht rückläufig. In sieben von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden bewegt sich die Inzidenz zwischen 50 und 100, seit Donnerstag zählt auch der bisherige "Spitzenreiter", die Stadt Augsburg, mit 98 dazu. Es folgen die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (93,1), Pfaffenhofen an der Ilm (83,6), Augsburg (69,9), Donau-Ries (69,2), Dachau (60,6) und Fürstenfeldbruck (58,5). Nur der Landkreis Landsberg am Lech liegt mit 42,1 unter der 50er-Marke.