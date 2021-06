Corona im Wittelsbacher Land: Inzidenz bleibt niedrig

Die Impfkampagne im Landkreis Aichach-Friedberg schreitet weiter voran. 43.000 Personen sind vollständig geimpft. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin niedrig.

Immer mehr Menschen im Wittelsbacher Land sind vollständig geimpft. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes am Montag sind es aktuell 43.000 Personen, die beide Spritzen erhalten haben. In den Impfzentren in Kissing und Dasing werden nach wie vor die meisten Impfungen durchgeführt. Dort bekamen in der vergangen Woche 3365 Menschen ihre erste Impfung. Insgesamt wurden in Dasing und Kissing bislang knapp 41.000 Erstimpfungen und 32.000 Zweitimpfungen durchgeführt. Bei den Hausärzten im Landkreis wurden bisher 31.283 Menschen geimpft, davon 11.575 vollständig.

Corona-Impfungen im Wittelsbacher Land: Aufruf zur Registrierung

Momentan stehen noch 1230 Personen in der vierten Priorität auf der Warteliste der Impfzentren. Deshalb ruft das Landratsamt erneut dazu auf, dass sich alle registrieren, die gerne geimpft werden möchten. Falls nicht genügend Personen auf der Warteliste stehen, können die Impfzentren laut Landratsamt ab kommender Woche den ihnen zustehenden Impfstoff nicht mehr vollständig abrufen. Der übrige Impfstoff würde dann an andere Landkreise und kreisfreie Städte verteilt und der Landkreis fiele bei der Impfquote zurück. Registrierungen sind unter www.impfzentrum.bayern oder telefonisch unter 089/244188110 (Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr) möglich.

Die Inzidenz im Wittelsbacher Land steigt leicht an. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 3. Am Vortag lag sie bei 2,2. Aktuell gibt es in den beiden Kliniken in Aichach und Friedberg weder stationär positiv auf Corona getestete Patienten noch Verdachtsfälle. In den vergangenen sieben Tagen wurden zwei Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet, eine davon in Mering. Insgesamt wurden seit März 2020 5178 Personen positiv getestet. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind bislang 101 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.