Corona im Wittelsbacher Land: Inzidenz steigt leicht an

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es wieder mehr Corona-Fälle. Wieso die Sieben-Tage-Inzidenz für viele Corona-Regeln keine große Rolle mehr spielt.

Nach einem starken Anstieg am Montag erhöht sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg am Dienstag wieder etwas langsamer. Das Robert-Koch-Institut meldet einen Wert von 105,2. Das bedeutet, dass sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus anstecken. In den Klinken an der Paar werden drei Patienten mit Corona behandelt. Von ihnen liegt keiner auf der Intensivstation.

Krankenhausampel im Landkreis Aichach-Friedberg weiter auf grün

Die gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz hat zurzeit noch keine Auswirkungen auf das Leben der Menschen im Wittelsbacher Land. Der Grund: Seit dem 2. September gilt in Bayern die sogenannte Krankenhausampel. Mit ihr wird die Auslastung der bayerischen Krankenhäuser erfasst. Erst wenn innerhalb von sieben Tagen in Bayern mehr als 1200 Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen, wechselt die Ampel von grün auf gelb. Ab diesem Zeitpunkt werden auch einige Regeln verschärft. Aktuell werden in Bayern 260 coronapositive Menschen behandelt, 256 von ihnen liegen auf der Intensivstation.