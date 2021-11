Corona im Wittelsbacher Land: Inzidenz steigt über 400

Erneut erhöht sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg. Auf die Corona-Regeln hat das aber keinen Einfluss. Der Landkreis bleibt Hotspot.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg steigen weiter. Für Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 439,9. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch unter der 400er-Marke. Damit steigt die Inzidenz am dritten Tag in Folge. Der Landkreis ist weiterhin Corona-Hotspot, und es gelten verschärfte Regeln. Im Aichacher Krankenhaus werden derzeit 17 positiv getestete Menschen behandelt. Von ihnen liegen sieben auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.

So ist die Corona-Lage in den Nachbarlandkreisen

Die Situation in den Nachbarlandkreisen ist unterschiedlich. In Donau-Ries liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 352,9. Ähnlich sieht es im Landkreis Dachau aus. Dort meldete das RKI einen Wert von 359,1. Auch in der Stadt Augsburg bleibt er mit 393,5 knapp unter der 400er-Marke. Deutlich höher ist die Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einem Wert von 484. Spitzenreiter ist jedoch der Landkreis Augsburg mit einer Inzidenz von 527,2.