Aichach-Friedberg

vor 49 Min.

Corona im Wittelsbacher Land: ein weiterer Todesfall

Plus Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt angespannt. Die Inzidenz bleibt unter 200, aber immer mehr Menschen werden positiv auf Covid-19 getestet.

Von Katja Neitemeier

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt weiterhin unter der 200er Marke. Für Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 193,3. In den vergangenen sieben Tagen wurden nach Angaben des Landratsamtes 307 Menschen im Landkreis positiv auf das Virus getestet: davon 50 in Aichach, 42 in Friedberg, 32 in Kissing und 16 in Mering. Seit März 2020 wurden somit 6984 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Im gleichen Zeitraum starben 111 Menschen mit oder an dem Virus.

