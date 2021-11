Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz noch unter 500

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg erhöht sich erneut, bleibt aber noch unter dem Wert von 500. Auch der Bundesdurchschnitt steigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt weiter an. Für Montag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 491,8. Am Samstag betrug er 484,4. Deswegen bleibt der Landkreis weiterhin ein Corona-Hotspot. Zudem liegt er deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 303.

Die Inzidenzen in den Nachbarlandkreisen von Aichach-Friedberg



Auch in den Nachbarlandkreisen liegt die Anzahl der Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen über diesem Wert. Im Landkreis Donau-Ries beträgt die Inzidenz 373,7. Beinahe genau den gleichen Wert meldete das RKI für den Landkreis Dachau. Dort beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 372,9. Andere Orte liegen derweil bereits deutlich über der 500er Marke, zum Beispiel in der Stadt Augsburg mit 520,6. Im Landkreis Augsburg ist sie mit 547,1 noch etwas höher. In der vergangenen Wochen war der Landkreis mit diesem Wert noch Spitzenreiter in der Region. Das ist nun anders. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen kratzt mit einer Inzidenz von 595,5 bereits an der 600er Marke.