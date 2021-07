Corona in Aichach-Friedberg: Inzidenz sinkt unter 20er-Marke

Die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Wie sich die Corona-Lage im Umkreis entwickelt.

Die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg entspannt sich weiter. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 14,9. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Juli. Damals waren die Zahlen infolge einer Abifahrt des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums (DHG) deutlich nach oben gegangen. Am Dienstag lag die Inzidenz laut RKI bei 20,1.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt

Durch den aktuellen Rückgang liegt das Wittelsbacher Land im regionalen Durchschnitt. Von acht angrenzenden Kreisverwaltungsbehörden - dazu zählen Landkreise ebenso wie kreisfreie Städte - hat der Landkreis Landsberg mit 19,1 die höchste RKI-Inzidenz, gefolgt von der Stadt Augsburg mit 18,2. Am wenigsten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen registriert (6,2). Für Bayern meldet das RKI die Inzidenz 13,4, deutschlandweit liegt sie bei 15.

Keine Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Am Dienstag gab es an den Kliniken an der Paar keine positiv getestete Personen in stationärer Behandlung. Das Landratsamt Aichach-Friedberg meldete lediglich einen Verdachtsfall vom Krankenhaus Aichach.