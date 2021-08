Aichach-Friedberg

18:00 Uhr

Corona trotz Impfung: Wie häufig sind "Impfdurchbrüche" im Landkreis?

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist es schon mehrfach zu Impfdurchbrüchen gekommen - also Fällen, in denen sich Menschen trotz Corona-Impfung infiziert haben.

Plus Impfungen senken das Corona-Risiko deutlich, doch nicht immer verhindern sie eine Infektion. Wen Impfdurchbrüche in Aichach-Friedberg am häufigsten treffen.

Von Max Kramer

Langsam zwar, aber doch stetig steigt die Zahl all jener, die sich im Wittelsbacher Land gegen Corona impfen lassen. 70.900 Menschen - und damit rein rechnerisch 52,6 Prozent - haben über Impfzentren und Hausärzte die erste Impfung erhalten, 62.200 gelten als vollständig geimpft. Damit sind 46,2 Prozent bestmöglich gegen eine Infektion geschützt. Dennoch kommt es immer wieder zu sogenannten Impfdurchbrüchen, also Fällen, in denen Personen trotz kompletter Impfung coronapositiv getestet werden. Wie häufig sind sie im Landkreis Aichach-Friedberg?

