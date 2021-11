Das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg hat vorerst einen neuen Leiter

Plus Das Gesundheitsamt in Aichach hat einen neuen Leiter. Allerdings nur vorerst. Der Kreistag betraute einen Mitarbeiter des Landratsamts kommissarisch mit der Aufgabe.

Seit die kommissarische Leiterin des Gesundheitsamtes Aichach-Friedberg, Dr. Viktoria Schaefer, sich in den Mutterschutz verabschiedet hat, wird die Behörde wochenweise von abgeordneten Ärztinnen des Gesundheitsamts Augsburg-Land geleitet. Eine dauerhafte Leitung durch ärztliches Personal des Freistaats steht aktuell nicht in Aussicht. Deshalb hat sich der Landkreis nun nach eigenen Angaben zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen.