Das Radwegenetz in Aichach-Friedberg hat noch viele Lücken

Plus Seit zwei Jahren hat der Kreis Aichach-Friedberg ein Konzept für sichere und durchgängige Verbindungen für Alltagsradler. Was inzwischen geschehen ist und wo es noch hakt.

Von Christian Lichtenstern

2021 ist ein gutes Jahr - zumindest für den Radverkehr. Immer mehr Menschen entdecken in der Corona-Krise für sich, wie schnell, einfach und praktisch man mit einem Rad unterwegs sein kann. E-Bikes locken auch Leute in den Sattel, die nicht so viel strampeln wollen oder können. In den vergangenen Jahren sind im Wittelsbacher Land viele Radwege entstanden, es gibt aber auch noch einige Lücken. Die könnten jetzt mithilfe eines Sonder-Förderprogramms des Bundes geschlossen werden. Bis zu 80 Prozent Förderung kann eine bauwillige Kommune abgreifen. Finanzschwache Gemeinden könnten sogar 90 Prozent ergattern - aber solche armen Kirchenmäuse gibt es im Landkreis zum Glück nicht. Bis zu rund 660 Millionen Euro stellt das Verkehrsministerium mit dem Programm "Stadt und Land" für Länder und Kommunen zum Ausbau von Infrastruktur für Radfahrer bereit. Doch es gibt vor allem eine Hürde, an das Geld zu kommen.

