Das sind die besten Mittelschüler aus dem Wittelsbacher Land

Plus Landrat Klaus Metzger gratuliert den besten Absolventen der Mittelschulen im Landkreis. Sie bekommen viel Lob für ihre Leistungen in Pandemiezeiten.

18 Schülerinnen und Schüler aus den Mittelschulen des Landkreises hatte Landrat Klaus Metzger am Dienstagabend ins Kreuzgrat-Gewölbe des Kreisgutes in Aichach eingeladen. Er wollte den besten Absolventen zu ihrem qualifizierenden Abschluss beziehungsweise Mittleren Schulabschluss gratulieren. Der Landrat sprach von einer guten Tradition, dass die Klassenbesten ausgezeichnet werden und lobte: „Ihr habt Großartiges geleistet.“