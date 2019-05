Aichach-Friedberg: Der Borkenkäfer kommt stärker denn je

Plus Der Wald steht auch im Wittelsbacher Land durch den vergangenen trockenen Sommer unter Stress. Deshalb ist er anfällig für Schädlinge. Eine Zählung ergibt Erschreckendes.

Die Quote ist erschreckend. Seit dem ersten April wertet das Amt für Ernährung und Forsten Augsburg (AELF) wieder wöchentlich die Fangzahlen in den Fallen für die Fichtenschädlinge Buchdrucker und Kupferstecher im Derchinger Forst aus.

Bei diesem Monitoring waren im Jahr 2018 bis zur 17. Kalenderwoche kaum Käfer in den Fallen. Und heuer? In der 18. Kalenderwoche hatten die Buchdrucker ihren Schwärmflug bereits hinter sich – mit Rekordzahlen.

Borkenkäfer: Man hinkt den Niederschlagsmengen hinterher

Wurden im vergangenen Jahr gerade einmal Ende Mai und Anfang Juni 1000 Käfer in den Fallen gezählt, befanden sich heuer schon in der 16. Kalenderwoche über 3000 Käfer in den Monitoring-Fallen. Obwohl die Witterung im Mai deutlich abkühlte und sogar etwas Regen brachte, kann Förster Martin Hollfelder von der Waldbesitzervereinigung (WBV) Aichach an einem Waldrand südlich von Obermauerbach hinter der Rinde der vom Fasschingssturm gefällten Fichten Rammelkammern, längs verlaufende Muttergänge und sogar schon einzelne, quer verlaufende Fraßgänge der neuen Generation finden. In sechs Wochen schwärmt die nächste Generation aus und befällt die Fichten. Die leiden immer noch unter Stress vom vergangenen Jahr.

Ralf Lojewski, Förster im Forstrevier Aichach sagt: „Wir hinken von den Niederschlagsmengen her neun Monate hinterher.“ Martin Hollfelder gräbt mit der bloßen Hand ins feuchte, lockere Fichtenstreu. Darunter kommt staubtrockene Erde zum Vorschein. „Die letzten Niederschläge sind im Waldboden nicht angekommen“, kommentiert Hollfelder dieses Phänomen. Dem Besitzer des Waldes bei Obermauerbach rät Ralf Gang vom Amt AELF dringend, die Windwurf-Fichten aufzuräumen und großzügig Käferholz zu schlagen: „Lieber so, als ein paar Wochen später zum Abholzen der zehnfachen Menge gezwungen zu sein“, lautet sein Statement.

Borkenkäfer – alle Jahre wieder, wird sich so mancher denken. Warum diese Situation für die Waldbauern trotzdem sehr gewöhnungsbedürftig ist, erläutert Bernhard Breitsameter, Geschäftsführer der WBV Aichach: „Die Zeiten, in denen für den Festmeter über 100 Euro bezahlt wurde, sind für lange Zeit vorbei. Wir sind die Einzigen, die überhaupt noch Holz verkaufen können, weil über die Region zwischen der westlichen Donau und den Alpen lange schon keine Kalamität mehr hereingebrochen ist.“ In Deutschland, Tschechien, Österreich und Norditalien lägen derzeit rund 80 Millionen Festmeter (fm) Schadholz am Boden. Diese Menge drücke den Preis gegen null.

Borkenkäfer wird weiteren Kahlschlag verursachen

Wenige Hundert Meter weiter Richtung Allenberg und schon unweit der Landkreisgrenze zu Dachau musste ein Waldbauer nach Käferbefall im vergangenen Jahr eine Lichtung schlagen. Schon stehen junge Douglasien und Fichten säuberlich in Reihen gepflanzt darauf. Doch in den Kronen der umstehenden Fichten zeigt sich, dass das Drama weitergeht. Der Borkenkäfer wird einen weiteren Kahlschlag verursachen – und er macht vor Grundstücksgrenzen keinen Halt.

Doch hier stehen die WBV-Verantwortlichen vor unlösbaren Aufgaben: Der Besitzer der 7,5 Hektar großen Fläche weigert sich zu handeln. Hier sind die staatlichen Förster gefordert, Ersatzmaßnahmen anzudrohen und gegebenenfalls auch umzusetzen. Nur: Ob der Fichtenbestand warten kann, bis in diesem Streit alle Fristen und Widersprüche gelaufen sind, bleibt bei der Bedrohungslage, wie sie sich für dieses Jahr abzeichnet, sehr ungewiss.