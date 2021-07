Aichach-Friedberg

Der Landschaftspflegeverband hat einen neuen Vorsitzenden

Plus Franz Xaver Ziegler führt jetzt den Landschaftspflegeverband im Landkreis Aichach-Friedberg. Leonhard Kandler kandidierte nach 13 Jahren nicht mehr. Der Verband plant viele mehrjährige Projekte.

Von Gerlinde Drexler

Nach 13 Jahren gab es einen Wechsel an der Spitze des Landschaftspflegeverbandes (LPV) im Landkreis Aichach-Friedberg: Der Vorsitzende Leonhard Kandler stellte sich bei der Mitgliederversammlung am Dienstag in Obergriesbach nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger wählten die rund 30 Anwesenden Hollenbachs Bürgermeister Franz Xaver Ziegler. Seine beiden Stellvertreter sind Corinna Wernhard und Reinhard Herb. Die Kartierung des Ecknachtals ist eines der Projekte, das der LPV heuer angehen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

