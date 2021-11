Der "Retter Deutschlands" residiert in Friedberg

Das Buch "Altbayern in Schwaben" widmet sich der Heimatgeschichte im Wittelsbacher Land. Erzherzog Karl gilt als "Retter Deutschlands".

Heimatgeschichte aus dem Wittelsbacher Land steht bei der Buchreihe „Altbayern in Schwaben“ im Mittelpunkt. Sieben Autoren haben neun Beiträge für den reich bebilderten 19. Band verfasst. Wir stellen sie in einer Serie vor. Der Leiter des Redaktionsteams, Wolfgang Brandner, hat sie zusammengefasst. Ingo Aigner berichtet über "Erzherzog Karl - Retter Deutschlands - als Feldherr in Friedberg":

Ein prominenter Gast residierte den Winter 1798/99 über in Friedberg: der Habsburger Erzherzog Karl - damals als „Retter Deutschlands“ verehrt - logierte fast vier Monate in der bayerischen Grenzstadt. Friedberg war schon Weihnachten 1797 - also ein Jahr zuvor - zum kaiserlich-königlichen Hauptquartier bestimmt und vom Generalstab bezogen worden.

Die einfache Bevölkerung trägt die Last der militärischen Unruhe

Die militärische Unruhe, deren Last wie so oft die einfache Bevölkerung zu tragen hatte, war wieder da. Mehrere Generale und Stabsoffiziere, eine Menge Kanzleipersonal, Stabsinfanteristen, Stabsdragoner und Husaren, alle zusammen etwa 1000 Mann und ebenso viele Pferde, mussten in der Stadt einquartiert werden. Um 1800 war Friedberg mit der dortigen Lechbrücke für eine Zeit lang eine wichtige „Koordinate“ in den Bewegungen europäischer Armeen. Entfacht durch die Französische Revolution fegte ein Sturm über den Kontinent und wirbelte in Jahrhunderten gewachsene Verhältnisse durcheinander.

Auch am Arc de Triomphe, dem Triumphbogen in Paris, ist der Name der Friedberg zu lesen. Die Schlachten der napoleonischen Kriege bei Amberg und Friedberg fanden beide am 24. August 1796 statt. Foto: Rolf Frenzel Foto: Rolf Frenzel

Erzherzog Karl traf am 12. November 1798 abends als amtierender Reichsgeneralfeldmarschall und geliebter Retter Deutschlands im Hauptquartier der kaiserlichen und Reichsarmee in Friedberg ein und übernahm das Kommando. Als aufgeklärter Prinz war Karl ein Volksfreund. Er hatte im Deutschlandfeldzug im Jahr 1796 gesiegt und die beiden französischen Armeen über den Rhein zurückgedrängt. Das hatte seinen Ruhm als Retter Deutschlands begründet. Die Deutschen verehrten, ja verherrlichten den jugendlichen Helden. Die Schlacht bei Friedberg bescherte den Österreichern herbe Verluste und setzte Friedberg einer schrecklichen Plünderung aus. (AZ)

