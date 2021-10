Die Arbeitslosenquote sinkt im Wittelsbacher Land auf 2,2 Prozent

Im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt die Gesamtzahl der Arbeitslosen zwar, dafür steigt aber die Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Im Landkreis Aichach-Friedberg herrscht „Vollbeschäftigung“. Denn nicht alle Menschen, die laut Statistik einen Job suchen, können eine neue Stelle auch antreten – wegen ihrer familiären Situation, gesundheitlicher Einschränkungen, zu geringer beziehungsweise nicht passender Qualifikation oder Sprachproblemen.

Mit den Oktoberzahlen meldet die Arbeitsagentur einen Herbstaufschwung: Aktuell sind 1740 Menschen aus dem Wittelsbacher Land arbeitslos gemeldet, das sind 129 oder 6,9 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Oktober vor einem Jahr sind es 287 oder 14,2 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote sinkt von 2,4 Prozent im September auf 2,2 Prozent im Oktober. Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote mit 2,6 noch um 0,4 Prozentpunkte höher.

Das ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Aichach-Friedberg

Nahezu in allen Gruppen hat die Zahl der Arbeitslosen zum Teil deutlich abgenommen. Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren sank sie im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent, bei den älteren ab 50 Jahren sind es rund vier Prozent weniger, bei den Ausländern über 16 Prozent und bei den schwerbehinderten Menschen rund zwölf Prozent weniger. Dagegen sind jetzt mit 479 Personen rund 100 Langzeitarbeitslose mehr gemeldet als vor einem Jahr. Das entspricht einer Steigerung von rund 29 Prozent. Auch die Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Landkreis Aichach-Friedberg ist leicht angestiegen.

Die offizielle Zahl an Arbeitslosen würde noch um 465 Menschen höher liegen, wären die sogenannten Unterbeschäftigten eingerechnet. Damit sind Landkreisbewohner gemeint, die in der normalen Arbeitslosenstatistik nicht auftauchen. Die Arbeitslosenquote betrüge mit ihnen 2,8 Prozent (Vorjahr: 3,2 Prozent). Das sind unter anderem Personen, die eine Weiterbildung machen (106), eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen (77), kurzfristig erkrankt sind (100), eine Fremdförderung erhalten (zum Beispiel Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 67), vorruhestandsähnliche Regelungen (61) in Anspruch nehmen sowie Selbstständige, die mit einem Existenzgründungszuschuss (47) gefördert werden. (cli)