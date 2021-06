Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt wieder an

Die Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land liegen zwar weiter unter 35, bewegen sich aber wieder leicht nach oben. Diese Teststationen haben am Feiertag geöffnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt weiter stabil unter 35. Doch in den vergangenen Tagen sind die Inzidenzwerte wieder leicht gestiegen. Für Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 23,8 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Dienstag lag der Inzidenzwert bei 17,8, am Montag bei 15,6.

Landratsamt: Steigende Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg kein Grund zur Beunruhigung

Laut Landratsamt ist der leichte Anstieg in den vergangenen Tagen kein Grund zur Beunruhigung. Es gebe keinen größeren Ausbruch im Wittelsbacher Land. Völlig offen sei momentan aber noch, ob die Corona-Zahlen durch Reiserückkehrer wieder steigen werden oder nicht. Derzeit ist die 35er-Marke, ab der nach jetzigem Stand wieder Verschärfungen in Kraft treten würden, noch verhältnismäßig weit entfernt.

Auch für die Nachbarlandkreise Neuburg-Schrobenhausen mit 32,9 (Vortrag 29,8), Donau-Ries mit 51,6 (48,6), Pfaffenhofen an der Ilm mit 26,5 (25), Fürstenfeldbruck mit 29,2 (26,9) und Landsberg mit 21,6 (19,1) nannte das RKI höhere Inzidenzwerte als am Vortag. In den Landkreisen Dachau mit 25,8 (29,1) und Augsburg mit 32,0 (33,1) nahmen die Zahlen dagegen ab.

Geöffnete Corona-Teststationen in Aichach-Friedberg an Fronleichnam

Am Fronleichnams-Feiertag am Donnerstag, 3. Juni, sind nach Informationen des Landratsamtes (Stand: Dienstagnachmittag) folgende Corona-Teststationen geöffnet:

Aichach 8.30 - 10.30 Uhr; Stadtplatz 40, ausschließlich Schnelltests durch BRK

Dasing 18 - 20 Uhr; Mehrzweckhalle der Schule, ausschließlich Schnelltests durch Feuerwehr Dasing

Friedberg 17 - 19 Uhr; Pfarrzentrum St. Jakob, ausschließlich Schnelltests durch BRK

Mering 8.30 - 15.30 Uhr, Pfarrzentrum

Kissing 19 - 21 Uhr; Mehrzweckhalle, ausschließlich Schnelltests durch BRK

Pöttmes 9 - 11 Uhr; Turnhalle der Schule, ausschließlich Schnelltests durch BRK

9 - 11 Uhr; Turnhalle der , ausschließlich durch Rehling 9 - 10.30 Uhr, Am Sportplatz 1, Rehling-Oberach

