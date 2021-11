Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 225,1

Nach zwei Tagen unter 200 klettert die Inzidenz im Wittelsbacher Land wieder nach oben. Angrenzende Landkreise weisen bereits deutlich höhere Werte aus.

Nachdem die Corona-Inzidenzen zum Wochenbeginn in den meisten Landkreisen etwas zurückgegangen waren, färbt sich die Landkarte des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wieder zunehmend dunkelrot in der Region. Auch für den Landkreis Aichach-Friedberg weist das RKI nach zwei Tagen unter einer Inzidenz von 200 nun wieder einen Wert von 225,1 aus. Einige andere angrenzende Kreise sind bereits deutlich weiter.

Im Landkreis Aichach-Friedberg werden 16 Corona-Patienten behandelt

Der Landkreis Augsburg beispielsweise liegt mit 326,7 Stand Freitag über der 300er-Marke. Die Landkreise Donau-Ries und Pfaffenhofen an der Ilm liegen mit 262,8 und 268,0 noch darunter. Auch die Stadt Augsburg weist mit 237,6 eine höhere Inzidenz als Aichach-Friedberg aus. Deutlich besser ist die Situation dagegen in den Landkreisen Landsberg am Lech (150,4) und Fürstenfeldbruck (152,2).

An den Kliniken an der Paar werden derzeit 16 Corona-Patienten behandelt. Davon müssen fünf intensivmedizinisch versorgt werden. Außerdem gibt es zwei Verdachtsfälle, bei denen eine Infektion noch nicht bestätigt wurde. Alle Corona-Patienten werden im Krankenhaus in Aichach behandelt. Das Friedberger Krankenhaus soll, soweit möglich, coronafrei gehalten werden. Die Intensivstation ist weiterhin vollständig ausgelastet.

