Aichach-Friedberg

Die Nachfrage steigt: Bald sind mehr Corona-Impfungen in Dasing möglich

Das Impfzentrum im Gewerbegebiet am Gallenbacher Berg wird vom Freistaat betrieben. Der Kreis hat keine Zuständigkeit.

Plus Nur 200 Impfungen waren nach den Vorgaben des Freistaates pro Tag im Impfzentrum des Landkreises Aichach-Friedberg bislang möglich. Das soll sich nun ändern.

Von Marina Wagenpfeil

Pro Sekunde werden in Deutschland im Schnitt fast zwei Personen geimpft, so rechnet es das Impfdashboard des Bundesgesundheitsministerium vor. Das klingt im ersten Moment nach viel. Tatsächlich ist die Impfgeschwindigkeit aber zuletzt rapide gesunken. In der Woche vom 18. bis 24. Oktober wurden bundesweit nur 890.000 Menschen geimpft - der bisherige Tiefstand seit der Impfstoff nicht mehr der limitierende Faktor ist. Zeichnet sich nun womöglich eine Trendwende ab?

