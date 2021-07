Die Proben beginnen: Im Herbst soll sich der Theatervorhang wieder öffnen

Plus Wenn die Corona-Zahlen niedrig bleiben, soll es im Wittelsbacher Land bald wieder Theatervorstellungen geben. Das Volkstheater Aichach probt, andere überlegen noch.

Mit den derzeit niedrigen Corona-Zahlen keimt auch bei den Theatervereinen im Wittelsbacher Land wieder Hoffnung auf Vorstellungen auf. Die ersten Theatergruppen trauen sich wieder, neue Stücke zu proben und Aufführungen zu planen. Andere sind da noch vorsichtiger. Zu den Mutigen zählen die Verantwortlichen des Aichacher Volkstheaters. Vorsitzender Robert Predasch sagt: "Wenn man gar nichts macht, geht auch nichts vorwärts."