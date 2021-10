Aichach-Friedberg

vor 20 Min.

Die Situation auf den Intensivstationen der Kliniken an der Paar zieht wieder an

Die Kliniken an der Paar verlagern zwei Intensivbetten von Friedberg nach Aichach, um auf den steigenden Bedarf an Intensivbetten für Corona-Patienten zu reagieren.

Plus Zwei Intensivbetten sollen von Friedberg nach Aichach verlagert werden, um der wachsenden Zahl an Corona-Patienten in Landkreis und Umgebung Herr zu werden.

Von Marina Wagenpfeil

Gäbe es keine bayernweit geltende Corona-Ampel, sondern eine nur für den Regierungsbezirk Schwaben - sie wäre längst tiefrot. 24 Prozent aller Intensivbetten seien Stand Montag in ganz Schwaben mit Corona-Patienten belegt, so Dr. Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. "Das ist in etwa der Anteil, der bayernweit den 600 Corona-Patienten auf Intensivstationen entspricht, bei deren Erreichen die rote Stufe der Corona-Ampel eintritt."

