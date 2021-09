Die Strabs will keiner zurück - doch nicht jeder ist zufrieden

Plus Anstelle der Straßenausbaubeiträge erhalten die Gemeinden Geld vom Freistaat. Die Kommunen in Aichach-Friedberg schneiden sogar besser ab. Allerdings nicht alle.

Anlieger müssen nicht mehr zahlen, wenn die Straße vor ihrem Haus ausgebaut wird. Seit 1. Januar 2018 ist die, kurz 'Strabs' genannte, Straßenausbaubeitragssatzung Geschichte. Der Freistaat entschädigt nun die Gemeinden für die verloren gegangenen Einnahmen. Es fließt tatsächlich mehr Geld aus München in die Kassen der hiesigen Gemeinden, als ihnen zuvor die Strabs eingebracht hatte. Zufrieden aber sind trotzdem nicht alle.