Die Zahl der Auffrischungsimpfungen in Aichach-Friedberg steigt

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht. In einer Senioreneinrichtung wird ein weiterer Corona-Fall bekannt.

Für Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 537,7 im Landkreis Aichach-Friedberg. Damit ist sie etwas geringer als am Donnerstag. Momentan finden bei den Hausärzten und im Dasinger Impfzentrum vor allem Auffrischungsimpfungen und deutlich weniger Erstimpfungen statt. Derweil meldete das Landratsamt erneut Corona-Fälle in vielen sozialen Einrichtungen.