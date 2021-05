Diese Corona-Regeln werden ab Freitag in Aichach-Friedberg gelockert

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt weiter, ab Freitag werden einige Beschränkungen aufgehoben. Mehrere Fälle in Aichacher Asylunterkunft.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Aichach-Friedberg sind weiter rückläufig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstag den Sieben-Tage-Inzidenzwert 40,1. Am Mittwoch lag die Inzidenz bei 43,1, am Dienstag bei 57,9. Da das Wittelsbacher Land inzwischen stabil unter 100 liegt, werden ab Freitag - und damit pünktlich zum Pfingst-Wochenende - einige Beschränkungen aufgehoben. Die dazu erforderliche Einwilligung des Bayerischen Gesundheitsministeriums liegt dem Landratsamt inzwischen vor. Die Veränderungen sind weitreichend.

Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt: Lockerungen kommen

Beherbergungsbetrieben - darunter Hotels oder Jugendherbergen - ist es wieder erlaubt zu öffnen, Freibädern und Fitnessstudios ebenfalls. Musikalische oder kulturelle Laien- und Amateurensembles dürfen proben, Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Zuschauern stattfinden. Auch touristische Angebote wie Reisebusverkehr oder Stadtführungen sind wieder möglich. Es gelten jeweils unterschiedliche Voraussetzungen wie etwa ein negativer Testnachweis. Bleibt die Inzidenz bis einschließlich Sonntag unter 50, werden ab kommendem Dienstag, 25. Mai, weitere Lockerungsschritte folgen.

In den vergangenen Tagen wurden im Landkreis Aichach-Friedberg 58 Personen positiv getestet, davon neun in Aichach, 15 in Friedberg, sieben in Kissing und vier in Mering. Aktuelle Corona-Fälle meldet das Landratsamt aus einer Aichacher Asylunterkunft. Nachdem dort drei Personen positiv getestet wurden, müssen 18 Kontaktpersonen in Quarantäne. Am Freitag soll dort eine Reihentestung stattfinden.

Weiterer Corona-Todesfall im Wittelsbacher Land

Unterdessen ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, auf 97.

Am Aichacher Krankenhaus ist die Corona-Lage stabil. Wie schon am Vortag waren dort Donnerstagmorgen vier positiv Getestete in stationärer Behandlung. Drei Covid-Patienten lagen auf der Intensivstation, sie alle mussten beatmet werden.

