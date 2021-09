Aichach-Friedberg

19:00 Uhr

"Diffuses Infektionsgeschehen": Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt

160 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg wurden in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Donnerstag auf 90,4.

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Sieben-Tage-Inzidenz wieder. Am Donnerstag sprang sie von 68,9 auf 90,4. Wie das Gesundheitsamt die Zahlen einschätzt.

Von Nicole Simüller

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg steigt wieder. Während sie am Dienstag und Mittwoch zurückgegangen war, machte sie am Donnerstag einen deutlichen Satz nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete 90,4 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 68,9 am Mittwoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

