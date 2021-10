Aichach-Friedberg

17:55 Uhr

"Dramatische Lage": Kliniken an der Paar sagen planbare Eingriffe ab

Um Personal für die Versorgung von schwer erkrankten Corona-Patienten zu gewinnen, müssen an den Kliniken an der Paar planbare Operationen verschoben werden.

Plus Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus steigt drastisch an. Deshalb muss das Personal der Krankenhäuser in Aichach und Friedberg umgeschichtet werden.

Von Marina Wagenpfeil

Dass sich die Corona-Lage an den Krankenhäusern so schnell verschlechtert, hätte auch Dr. Hubert Mayer nicht gedacht. Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar mit Standorten in Aichach und Friedberg ist gleichzeitig ärztlicher Koordinator des Regierungsbezirks Schwaben, ausgebildeter Chirurg und Notfallarzt. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung sagt er: "So etwas habe ich noch nie erlebt." Deshalb ziehen die Kliniken an der Paar nun die Reißleine: Alle geplanten Eingriffe und Untersuchungen werden kurzfristig abgesagt und OP-Säle stillgelegt. Denn das Personal wird an anderer Stelle dringender gebraucht.

