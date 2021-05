Aichach-Friedberg

Durch Corona in die Sucht? "Manche haben sich Einsamkeit erträglich getrunken"

Plus Treibt Corona Menschen in Aichach-Friedberg in die Sucht? Erst allmählich werden viele Probleme sichtbar, Alkohol ist nur eines davon. Was Warnsignale sind.

Von Max Kramer

Er weiß, wie das ist. Das Verlangen, das Nicht-aufhören-Wollen, das Leugnen. Doch Robert Mayer*, der im Landkreis Aichach-Friedberg lebt, hat es geschafft. Er ist kein "nasser" Alkoholiker mehr, sondern trocken, und das seit über 20 Jahren. Was ihm dabei bis heute hilft, sind die Anonymen Alkoholiker in Aichach. Der Mann zählt sich selbst zum "Stammpersonal", er besucht die Treffen, so regelmäßig es geht. In den vergangenen Monaten, sagt er, seien etwas weniger Neue gekommen als sonst. Ein gutes Zeichen? Nicht unbedingt. "Wenn Corona vorbei ist, gibt es sicher einiges aufzuholen. In der Pandemie ist viel gesoffen worden. Vielleicht mehr, als man jetzt noch glaubt."

