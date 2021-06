Einbrüche in sieben Firmen in Rehling und Todtenweis

Der Einbrecher hebelt Türen und Fenster auf, um in die Büroräume zu gelangen. Insgesamt erbeutet er 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter ist in Rehling und Todtenweis in sieben Firmen eingebrochen. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr. Betroffen sind drei Firmen in der Straße Lechfeldwiesen, zwei Betriebe in der Straße Am Lerchenholz, ein Betrieb in der Straße Am Kieswerk im Todtenweiser Ortsteil Sand und eine Firma in der Unteracher Straße in Oberach (Gemeinde Rehling). Wie die Polizei berichtet, hebelte der Täter jeweils Fenster oder Türen auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchte er die Büroräume nach Bargeld.

Einbrecher in Rehling und Todtenweis erbeutet Bargeld

In drei Firmen wurde er fündig. Dort erbeutete er insgesamt 300 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handele. Hinweise zu allen Einbrüchen nimmt die Polizei Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 entgegen. (kneit)

