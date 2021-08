Aichach-Friedberg

vor 18 Min.

Eine eigene Kino-Vorstellung nur für Corona-Helfer in Aichach

Plus 130 Besucherinnen und Besucher sehen eine Sondervorstellung vom "Kaiserschmarrndrama" im Aichacher Kino. Die Corona-Helfer kommen aus den verschiedensten Bereichen.

Von Gerlinde Drexler

Tausende Schnelltests machten ehrenamtliche Helfer des Roten Kreuzes in den Corona-Teststationen im Landkreis. Andere halfen an Corona Erkrankten mit Einkäufen durch die schwere Zeit oder versorgten auf der Intensivstation der Krankenhäuser Covid-Patienten. Aus den unterschiedlichsten Bereichen kamen die Corona-Helferinnen und -Helfer, denen die Kinofamilie Rusch mit einem sogenannten "Helferkino" für ihren Einsatz in der Pandemie dankt. In drei Kinosälen sahen am Samstagvormittag rund 130 Zuschauer die neue bayerische Komödie "Kaiserschmarrndrama“ aus der Eberhofer-Kultserie.

