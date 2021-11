Eine halbe Stelle für mehr Gleichstellung im Kreis Aichach-Friedberg

Plus Die Fraktion der Grünen ist im fünften Anlauf fast am Ziel: Stelle soll auf 19,5 Stunden aufgestockt werden. Der Kreisausschuss empfiehlt auch, dass ein Ehrenamtlicher den hauptamtlichen Behindertenbeauftragten unterstützen sollte.

Das Beratungsangebot für die Bürger im Wittelsbacher Land durch das Landratsamt wird seit Jahren ausgebaut: Von der Energiesprechstunde zu Programmen der Gesundheitsregion plus, von der Pflegeberatung zu Vorträgen bei der Bildungsregion A 3 , von der Abfallberatung über Termine für Existenzgründer bei den Aktivsenioren und Seminaren für ehrenamtliche Vereinsfunktionäre bei der Freiwilligenagentur "mitanand und füranand im Wittelsbacher Land" - für viele Lebensbereiche, Probleme, Bildungsfragen und Fachthemen finden sich Ansprechpartner und gibt es Hilfestellung im Blauen Palais. Das hat auch dazu geführt, dass der Stellenplan über die Jahre hinweg kontinuierlich gewachsen ist und das große Angebot sorgt auch manchmal für Kritik im Kreistag. Motto: lieber weniger Beratung und dafür mehr praktische Umsetzung von konkreten Projekten.