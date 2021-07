Erst INRI, jetzt SPQR: Werner Lustig gründet neues Modelabel

Plus Der Geschäftsmann Werner Lustig hat ein weiteres Modelabel gegründet. Im vergangenen Jahr sorgte er deutschlandweit mit seiner Marke INRI für Aufsehen.

"Senat und Volk von Rom" - das bedeutet die Buchstabenfolge SPQR. Viele kennen sie sicher aus Asterix-Comics oder vom Urlaub in Rom. Der Aichacher Unternehmer Werner Lustig hat sich bereits vor einiger Zeit die europäischen Markenrechte an dieser Abkürzung gesichert. Jetzt hat er ein Modelabel gleichen Namens gegründet.