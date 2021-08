Erstmals seit Juni: Krankenhaus Aichach meldet akuten Corona-Fall

Am Krankenhaus Aichach ist eine Corona-positiv getestete Person in stationärer Behandlung - zum ersten Mal seit über zwei Monaten. Die Inzidenz bleibt stabil.

In den vergangenen zwei Monaten war die Corona-Lage in den Kliniken an der Paar entspannt. Immer wieder meldete das Landratsamt von den beiden Standorten in Aichach und Friedberg zwar Verdachtsfälle. Stationär behandelt oder gar beatmet werden musste seit Anfang Juni aber niemand mehr. Das ist nun vorbei. Nach Angaben des Landratsamts liegt dort aktuell eine Corona-positiv getestete Person auf der Intensivstation. Sie muss beatmet werden. Darüber hinaus gibt es an den Krankenhäusern im Landkreis derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

Corona-Patient auf Intensivstation am Krankenhaus Aichach

Unterdessen bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg weiter im einstelligen Bereich. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag zum vierten Mal in Folge 9,4 registrierte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. In Bayern liegt die Inzidenz aktuell bei 15,9, in Deutschland bei 23,1 - Tendenz jeweils steigend.

Covid: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg stabil

Auch im Umkreis sind die Corona-Zahlen zuletzt nach oben gegangen. Von acht Kreisverwaltungsbehörden, die an das Wittelsbacher Land angrenzen, hat aktuell die Stadt Augsburg mit 33,4 die höchste Inzidenz, gefolgt von den Landkreisen Fürstenfeldbruck (18,2), Dachau (18,1) und Pfaffenhofen an der Ilm (15,6). Am entspanntesten ist die Corona-Lage im Landkreis Donau-Ries (5,2).