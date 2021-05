Falsche RKI-Zahlen: So entwickelt sich die Corona-Inzidenz im Landkreis

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt am dritten Tag in Folge bei 57,9. Der Wert ist wohl veraltet. Woran das liegt und wohin der Trend geht.

Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Aichach-Friedberg den Sieben-Tage-Inzidenzwert 57,9. Einen Tag später lag er erneut bei 57,9, am Montag ebenfalls. Nur ein Zufall? Nein. Offenbar ist es zwischen den letzten beiden Gliedern der Meldekette Labor - Gesundheitsamt Aichach-Friedberg - Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) - RKI zu Verzögerungen gekommen.

Corona: RKI-Inzidenz für Landkreis Aichach-Friedberg ist nicht aktuell

Wie Wolfgang Müller, Sprecher am Landratsamt Aichach-Friedberg, gegenüber unserer Redaktion erklärt, hat das Gesundheitsamt an den vergangenen Tagen - also auch am Samstag, Sonntag und an Christi Himmelfahrt - die Landkreiszahlen wie üblich an das LGL gemeldet. Das LGL meldet alle bayerischen Zahlen täglich an das RKI weiter. "Dies ist in den letzten Tagen offensichtlich nicht geschehen, deswegen liegt der RKI-Inzidenzwert für den Landkreis den dritten Tag unverändert bei 57,9", so Müller. "Wir gehen davon aus, dass das LGL dies heute korrigiert."

Trotz Meldeverzögerung: Trend der Corona-Zahlen sinkend

Die RKI-Inzidenz ist Bemessungsgrundlage für Corona-Maßnahmen in den Landkreisen. In den vergangenen Tagen und Wochen waren die Zahlen im Wittelsbacher Land kontinuierlich nach unten gegangen. Dieser Trend hat sich trotz der Meldeverzögerungen offenbar fortgesetzt. "Die Tendenz der Zahlen war laut unseres Gesundheitsamts auch in den letzten Tagen leicht sinkend", sagt Landratsamts-Sprecher Müller.

Sechs Covid-Patienten am Krankenhaus Aichach

Die Corona-Lage am Aichacher Krankenhaus ist unterdessen weiter stabil. Wie am Vortag wurden dort Montagmorgen sechs positiv Getestete stationär behandelt. Vier Corona-Patienten lagen auf der Intensivstation, zwei davon mussten beatmet werden. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gab es am Montagmorgen einen Verdachtsfall.

