Fast nur ungeimpfte Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus

Inzwischen können sich auch Jugendliche gegen das Virus impfen lassen. Wie dieses Angebot angenommen wird. Derweil sinkt die Inzidenz wieder auf 23,0.

Momentan müssen nur wenige Menschen im Aichacher Krankenhaus stationär wegen einer Corona-Erkrankung behandelt werden. Seit April waren es 46. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg am Montag mitteilt, waren die meisten von ihnen nicht gegen das Corona-Virus geimpft. Lediglich ein Patient war vollständig und ein weiterer unvollständig geimpft. Derweil ist die Lage an den Kliniken an der Paar entspannt. Momentan gibt es dort keine positiv getesteten Patienten und Patientinnen und keine Verdachtsfälle.

In den vergangenen sieben Tagen wurden laut Angaben des Landratsamtes 45 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet: davon sieben in Aichach, acht in Friedberg, zwei in Kissing und drei in Mering. Seit März 2020 wurden bislang 5350 Menschen im Landkreis positiv getestet. Im gleichen Zeitraum starben 101 Personen mit oder an Covid-19.

Impftermine im Wittelsbacher Land: Keine Anmeldung nötig

Inzwischen können sich auch Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren gegen das Corona-Virus impfen lassen. Seit vergangenem Mittwoch haben dies in den Impfzentren in Dasing und Kissing 178 Jugendliche getan. Allein am vergangenen Wochenende wurden 51 von ihnen in Kissing und 18 in Dasing geimpft.

Impfen vor Ort: Für folgende Termine müssen Interessierte sich nicht anmelden. Es können sich alle Landkreisbewohner ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech impfen lassen. Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren müssen in Begleitung eines Sorgeberechtigten erscheinen.

Eurasburg : Mittwoch, 25. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Rathaus. Zweitimpfung am Mittwoch, 6. Oktober.

Mittwoch, 25. August, zwischen 16 und 19 Uhr im Rathaus. Zweitimpfung am Mittwoch, 6. Oktober. Pöttmes : Freitag, 27. August, zwischen 16 und 19 Uhr in der Schulturnhalle. Der Termin für die Zweitimpfung ist Freitag, 8. Oktober.

Auch in den Impfzentren in Dasing und Kissing können sich Bewohner des Landkreises Aichach-Friedberg weiterhin gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Impfzentrum Dasing

Dienstag, 24. August: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech , zwischen 10 und 16 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von , zwischen 10 und 16 Uhr. Mittwoch, 25. August: Impfungen für alle ab 18 Jahren mit dem Wirkstoff von Moderna, zwischen 10 und 16 Uhr.

für alle ab 18 Jahren mit dem von Moderna, zwischen 10 und 16 Uhr. Freitag, 27. August: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech und für alle ab 18 Jahren mit dem von Moderna oder von Johnson und Johnson, zwischen 16 und 19 Uhr.

für alle ab zwölf Jahren mit dem von und für alle ab 18 Jahren mit dem von Moderna oder von Johnson und Johnson, zwischen 16 und 19 Uhr. Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August: Impfungen für alle Personen ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.

Impfzentrum Kissing

Dienstag, 24. August, bis einschließlich Mittwoch 25. August: Impfungen für alle Personen ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 16 Uhr.

für alle Personen ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 10 und 16 Uhr. Donnerstag, 26. August: Impfungen für alle Landkreisbewohner ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 16 und 18 Uhr. Die Wirkstoffe von Moderna und Johnson und Johnson werden am gleichen Tag an Personen ab 18 Jahren zur gleichen Zeit verimpft.

für alle Landkreisbewohner ab zwölf Jahren mit dem von zwischen 16 und 18 Uhr. Die von Moderna und Johnson und Johnson werden am gleichen Tag an Personen ab 18 Jahren zur gleichen Zeit verimpft. Samstag, 28. August, und Sonntag, 29. August: Impfungen für alle ab zwölf Jahren mit dem Wirkstoff von Biontech zwischen 10 und 14 Uhr.





Insgesamt wurden bisher 142.719 Impfungen verabreicht. Momentan werden mit 93.468 Dosen die meisten Impfungen in den Impfzentren in Dasing und Kissing verabreicht. Bei den Hausärzten liegt dieser Wert bei 49.251. Vollständig geimpft sind 70.314 Personen. Etwas höher liegt der Wert bei den Erstimpfungen im Landkreis. Insgesamt haben 72.405 Menschen ihre erste Impfdosis bekommen.

Im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt die Inzidenz wieder



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist am Montag laut Robert-Koch-Institut (RKI) gesunken. Das RKI meldete 23,0 bekannte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Wochenende war die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land gestiegen: von 23,8 am Freitag auf 26,0 am Samstag und 26,7 am Sonntag.

Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg unter bayernweitem Schnitt

Mit dem Wert vom Montag lag der Landkreis deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt von 43,6 und dem deutschlandweiten Wert von 56,4. Im Vergleich mit den meisten benachbarten Städten und Landkreisen steht das Wittelsbacher Land am Montag gut da.

Inzidenz in meisten Nachbarlandkreisen höher als in Aichach-Friedberg

Lediglich die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Landsberg am Lech (22,4) ist niedriger als die von Aichach-Friedberg. Alle anderen Nachbarlandkreise liegen darüber: Pfaffenhofen an der Ilm (29,6), Augsburg (35,5), Fürstenfeldbruck (48,3), Donau-Ries (48,6), Dachau (56,8), Neuburg-Schrobenhausen (67,8) und die Stadt Augsburg (67,8).