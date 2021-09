Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Forum Z: Was jeder für eine gute Zukunft tun kann

Beim Forum Z in Blumenthal bildeten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Abschluss für ein Drohnenbild das Wort Zukunft.

Plus Das fünfte "Forum Zukunft" im Landkreis Aichach-Friedberg vermittelt in Blumenthal eine Botschaft: Wenn alle zusammenhelfen, geschieht auch etwas.

Von Brigitte Glas

Was kann ich schon tun? Mein Energieverbrauch oder mein Fleischkonsum fällt doch gar nicht ins Gewicht. Dass diese Denk­­weise nicht stimmt, wollten die Organisatoren des fünften "Forums Zukunft" (Forum Z) am Sonntag den Besuchern und Besucherinnen vor Augen führen. Diese nahmen das Angebot gerne an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen