Aichach-Friedberg

vor 50 Min.

Freibäder in Aichach und Dasing öffnen wieder

Das Aichacher Freibad (Bild) öffnet am Dienstag, 1. Juni. Auch das Freibad in Dasing empfängt an diesem Tag zum ersten Mal in dieser Saison Besucher.

Plus Aufgrund sinkender Corona-Zahlen im Landkreis dürfen die Freibäder in Aichach und Dasing öffnen. Wann es so weit ist und welche Regeln für Besucher gelten.

Von Nicole Simüller

Das Warten hat ein Ende. Später als gewohnt öffnen in diesem Jahr die Freibäder im Landkreis Aichach-Friedberg ihre Pforten. Doch jetzt, da die Corona-Zahlen auch im Wittelsbacher Land deutlich gesunken sind, kann die Saison losgehen. Sowohl in Aichach als auch in Dasing soll es in wenigen Tagen so weit sein.

