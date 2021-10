Fußball-Expertentipp: Oberbernbachs Spielertrainer setzt auf FC Bayern München

Plus Eigentlich drückt Oberbernbachs Spielertrainer Bashar Broo Borussia Dortmund die Daumen. Dennoch sieht er den FC Bayern vorne. Was er dem FC Augsburg zutraut.

Bashar Broo ist Spielertrainer beim SC Oberbernbach in der Kreisklasse Aichach. Der 30-Jährige traut Bayer Leverkusen ein Unentschieden gegen den FC Bayern München zu. Der Dortmund-Fan, der auch Real Madrid und Manchester United die Daumen drückt, glaubt außerdem an den Klassenerhalt des FC Augsburg.